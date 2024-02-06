Почётному гражданину Тюменской области Юрию Осипову присвоено звание Героя Труда
- РИА Новости
Об этом информирует «Вслух.ру».
Звание присвоено за большой вклад в развитие отечественной науки, многолетнюю плодотворную деятельность и в связи с 300-летием со дня основания Российской академии наук, сказано в документе.
Кроме того, государственных наград удостоены ещё трое жителей Тюменской области.
Ранее сообщалось, что ряду жителей Челябинской области присвоены почётные звания по решению президента Владимира Путина.