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Почётному гражданину Тюменской области Юрию Осипову присвоено звание Героя Труда

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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении академику РАН, почётному гражданину Тюменской области Юрию Осипову звания Героя Труда России.
Почётному гражданину Тюменской области Юрию Осипову присвоено звание Героя Труда
  • РИА Новости

Об этом информирует «Вслух.ру».

Звание присвоено за большой вклад в развитие отечественной науки, многолетнюю плодотворную деятельность и в связи с 300-летием со дня основания Российской академии наук, сказано в документе.

Кроме того, государственных наград удостоены ещё трое жителей Тюменской области.

Ранее сообщалось, что ряду жителей Челябинской области присвоены почётные звания по решению президента Владимира Путина.

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