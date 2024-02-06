Почётному гражданину Тюменской области Юрию Осипову присвоено звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении академику РАН, почётному гражданину Тюменской области Юрию Осипову звания Героя Труда России.

Об этом информирует «Вслух.ру».

Звание присвоено за большой вклад в развитие отечественной науки, многолетнюю плодотворную деятельность и в связи с 300-летием со дня основания Российской академии наук, сказано в документе.

Кроме того, государственных наград удостоены ещё трое жителей Тюменской области.

Ранее сообщалось, что ряду жителей Челябинской области присвоены почётные звания по решению президента Владимира Путина.