Ряду жителей Челябинской области присвоили почётные звания
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
Звания заслуженного врача России удостоена Елена Олевская, заведующая отделением Челябинской областной клинической больницы, звания заслуженного артиста России — Светлана Лукина, худрук ансамбля танца «Урал» Челябинской филармонии.
Заслуженным работником социальной защиты населения стала Вера Рябова, начальник управления соцзащиты Южноуральска.
Кроме того, медаль «За труды в культуре и искусстве» присвоена главному режиссёру Челябинского государственного театра кукол Александру Бороку.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии учредили новую госпремию экологической направленности.