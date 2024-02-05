Ряду жителей Челябинской области присвоили почётные звания

Ряду жителей Челябинской области присвоены почётные звания по решению президента России Владимира Путина. Соответствующий указ есть на интернет-портале официального опубликования правовых актов.

РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU. Звания заслуженного врача России удостоена Елена Олевская, заведующая отделением Челябинской областной клинической больницы, звания заслуженного артиста России — Светлана Лукина, худрук ансамбля танца «Урал» Челябинской филармонии. Заслуженным работником социальной защиты населения стала Вера Рябова, начальник управления соцзащиты Южноуральска. Кроме того, медаль «За труды в культуре и искусстве» присвоена главному режиссёру Челябинского государственного театра кукол Александру Бороку. Ранее сообщалось, что в Удмуртии учредили новую госпремию экологической направленности.