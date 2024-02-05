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Ряду жителей Челябинской области присвоили почётные звания

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Ряду жителей Челябинской области присвоены почётные звания по решению президента России Владимира Путина. Соответствующий указ есть на интернет-портале официального опубликования правовых актов.
Ряду жителей Челябинской области присвоили почётные звания
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

Звания заслуженного врача России удостоена Елена Олевская, заведующая отделением Челябинской областной клинической больницы, звания заслуженного артиста России — Светлана Лукина, худрук ансамбля танца «Урал» Челябинской филармонии.

Заслуженным работником социальной защиты населения стала Вера Рябова, начальник управления соцзащиты Южноуральска.

Кроме того, медаль «За труды в культуре и искусстве» присвоена главному режиссёру Челябинского государственного театра кукол Александру Бороку.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии учредили новую госпремию экологической направленности.

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