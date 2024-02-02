В Удмуртии учредили новую госпремию экологической направленности
Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов, пишет udm-info.ru.
Ранее награды такого уровня присуждались только за достижения в области науки и технологий, искусства, литературы и образования, а также за заслуги в области спорта.
Теперь награду можно получить за реализацию проектов в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, экопросвещение, медиа-проекты, организацию фестивалей, создание экотроп на особо охраняемых природных территориях.
Ранее сообщалось, что молодым учёным Свердловской области вручили губернаторские премии.