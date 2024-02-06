Губернатор Махонин поручил выделить средства на строительство двух школ в Перми

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил заложить в бюджет средства на возведение двух новых школ в краевой столице.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора.

«Губернатор Дмитрий Махонин поручил Минфину и Минобру выделить дополнительные средств из бюджета края на проектирование и строительство двух школ в Перми — по улице Ветлужской и по улице Веденеева. Каждая из них рассчитана на 1050 мест», — говорится в сообщении.

С 2021 по 2023 год в крае построено рекордное число школ — 24 учреждения, причём 11 из них — в 2023-м. В настоящее время ещё 12 объектов находятся на стадии строительства.

Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны в Царицыне построят школу, детсад и спорткомплекс.