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Кабмин расширил меры поддержки жителей регионов близ зоны СВО

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Жители расположенных близ зоны СВО регионов, лишившиеся домов в результате обстрелов со стороны Украины, смогут в 2024 году безвозмездно получить от государства земельные участки.
Кабмин расширил меры поддержки жителей регионов близ зоны СВО
  • РИА Новости

Согласно действующим ранее нормам, бесплатный земельный участок мог предоставляться льготным категориям граждан лишь один раз. Однако теперь, как сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства России, принцип однократности учитываться не будет.

Ожидается, что эта мера позволить избежать правовой коллизии, когда отсутствует основание для бесплатного предоставления пострадавшим семьям земельных участков под предоставляемые им безвозмездно новые дома, если ранее они уже пользовались правом бесплатного получения земли.

Ранее кабмин одобрил законопроект о поддержке вдов бойцов специальной военной операции на Украине.

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