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Дальневосточному юридическому институту присвоено имя генерал-полковника Шилова

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Дальневосточному юридическому институту МВД Российской Федерации присвоено имя генерал-полковника внутренней службы Ивана Фёдоровича Шилова в соответствии с распоряжением правительства России от 27 января 2024 года.
Дальневосточному юридическому институту присвоено имя генерал-полковника Шилова
  • РИА Новости

Об этом сообщает МВД МЕДИА.

С Дальневосточным регионом Шилова связывало десятилетие работы. После окончания Калининградского военного училища МВД СССР он был направлен в распоряжение УВД Хабаровского края, где участвовал в раскрытии ряда резонансных преступлений, лично расследовал 81 уголовное дело.

Присвоение вузу имени генерал-полковника Шилова является свидетельством признания его заслуг и личного вклада в реализацию государственной политики в сфере внутренних дел.

«Руководство, сотрудники, курсанты и слушатели ведомственного вуза выразили готовность быть достойными памяти легендарного предшественника», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В декабре российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев принял участие в открытии нового учебного корпуса Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.

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