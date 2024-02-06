Дальневосточному юридическому институту присвоено имя генерал-полковника Шилова
- РИА Новости
Об этом сообщает МВД МЕДИА.
С Дальневосточным регионом Шилова связывало десятилетие работы. После окончания Калининградского военного училища МВД СССР он был направлен в распоряжение УВД Хабаровского края, где участвовал в раскрытии ряда резонансных преступлений, лично расследовал 81 уголовное дело.
Присвоение вузу имени генерал-полковника Шилова является свидетельством признания его заслуг и личного вклада в реализацию государственной политики в сфере внутренних дел.
«Руководство, сотрудники, курсанты и слушатели ведомственного вуза выразили готовность быть достойными памяти легендарного предшественника», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В декабре российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев принял участие в открытии нового учебного корпуса Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.