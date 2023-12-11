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Колокольцев поучаствовал в открытии корпуса Московского университета МВД

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Российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев принял участие в открытии нового учебного корпуса Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.
Колокольцев поучаствовал в открытии корпуса Московского университета МВД

Об этом сообщил портал «МВД МЕДИА».

«Нами сделан ещё один важный шаг в совершенствовании учебно-материальной базы, улучшении условий для обучения и повышения профессионального уровня защитников правопорядка», — заявил глава МВД.

Колокольцев добавил, что новая образовательная среда поможет активно использовать инновационные технологии. Однако, по его словам, главным достижением вуза останется уникальная научная база и преподаватели, которые готовы делиться со студентами своим опытом и знаниями.

После проведения церемонии руководство вуза пригласило министра ознакомиться с учебной базой, а также со спортивной и бытовой инфраструктурой открывшегося корпуса.

Ранее сообщалось, что Колокольцев принял участие в церемонии освящения Знаменского храма в Москве.

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