Колокольцев поучаствовал в открытии корпуса Московского университета МВД
Об этом сообщил портал «МВД МЕДИА».
«Нами сделан ещё один важный шаг в совершенствовании учебно-материальной базы, улучшении условий для обучения и повышения профессионального уровня защитников правопорядка», — заявил глава МВД.
Колокольцев добавил, что новая образовательная среда поможет активно использовать инновационные технологии. Однако, по его словам, главным достижением вуза останется уникальная научная база и преподаватели, которые готовы делиться со студентами своим опытом и знаниями.
После проведения церемонии руководство вуза пригласило министра ознакомиться с учебной базой, а также со спортивной и бытовой инфраструктурой открывшегося корпуса.
Ранее сообщалось, что Колокольцев принял участие в церемонии освящения Знаменского храма в Москве.