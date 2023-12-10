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Колокольцев принял участие в церемонии освящения Знаменского храма в Москве

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Освящение храма иконы Божией Матери «Знамение» при Главном управлении МВД России по городу Москве состоялось 10 декабря в Тверском районе столицы. В церемонии принял участие министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.
Колокольцев принял участие в церемонии освящения Знаменского храма в Москве
  • © пресс-центра МВД России

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, после церемонии освящения Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к правоохранителям и пожелал им божьей помощи на пути защиты Отечества. Колокольцев в свою очередь заявил, что освящение храма патриархом — историческое событие.

Министр отметил, что это является знаком одобрения проводимой ведомством работы по укреплению веры среди сотрудников, которые прилагают все усилия, чтобы обеспечить правопорядок и безопасность россиян.

Ранее в Москве состоялся молебен на строительство храма для семей пострадавших и погибших в СВО.

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