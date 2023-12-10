Колокольцев принял участие в церемонии освящения Знаменского храма в Москве

Освящение храма иконы Божией Матери «Знамение» при Главном управлении МВД России по городу Москве состоялось 10 декабря в Тверском районе столицы. В церемонии принял участие министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, после церемонии освящения Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к правоохранителям и пожелал им божьей помощи на пути защиты Отечества. Колокольцев в свою очередь заявил, что освящение храма патриархом — историческое событие.

Министр отметил, что это является знаком одобрения проводимой ведомством работы по укреплению веры среди сотрудников, которые прилагают все усилия, чтобы обеспечить правопорядок и безопасность россиян.

Ранее в Москве состоялся молебен на строительство храма для семей пострадавших и погибших в СВО.