RT в Telegram
Подпишись

В Москве прошёл молебен на строительство храма для семей пострадавших в СВО

Короткая ссылка
Торжественный молебен на начало строительства храма во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» и крестильного храма во имя священномученика Игнатия Антиохийского состоялся в Москве.

В новом храме будут оказывать помощь семьям пострадавших и погибших в СВО. Решением патриарха Кирилла ему был присвоен статус главного храма ветеранских организаций участников боевых действий.

В молебне, который прошёл в парке на Зелёном проспекте, приняли участие вернувшиеся с фронта военнослужащие, а также родные погибших, раненых и пострадавших бойцов.

Молебен возглавил председатель Синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Верейский Пантелеимон.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об окончании реставрации храма Покрова Богородицы в Филях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить