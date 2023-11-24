В Москве прошёл молебен на строительство храма для семей пострадавших в СВО

Торжественный молебен на начало строительства храма во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» и крестильного храма во имя священномученика Игнатия Антиохийского состоялся в Москве.

В новом храме будут оказывать помощь семьям пострадавших и погибших в СВО. Решением патриарха Кирилла ему был присвоен статус главного храма ветеранских организаций участников боевых действий.

В молебне, который прошёл в парке на Зелёном проспекте, приняли участие вернувшиеся с фронта военнослужащие, а также родные погибших, раненых и пострадавших бойцов.

Молебен возглавил председатель Синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Верейский Пантелеимон.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об окончании реставрации храма Покрова Богородицы в Филях.