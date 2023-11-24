В Москве прошёл молебен на строительство храма для семей пострадавших в СВО
В новом храме будут оказывать помощь семьям пострадавших и погибших в СВО. Решением патриарха Кирилла ему был присвоен статус главного храма ветеранских организаций участников боевых действий.
В молебне, который прошёл в парке на Зелёном проспекте, приняли участие вернувшиеся с фронта военнослужащие, а также родные погибших, раненых и пострадавших бойцов.
Молебен возглавил председатель Синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Верейский Пантелеимон.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об окончании реставрации храма Покрова Богородицы в Филях.