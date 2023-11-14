Собянин сообщил об окончании реставрации храма Покрова Богородицы в Филях

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что фасадам храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях вернули исторический облик.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Здание построено в конце XVII в. в стиле нарышкинского барокко, написал Собянин. Строение, пережившее две отечественные войны, нуждалось в реставрации, заметил мэр.

Специалисты полностью восстановили белокаменный декор, обновили кирпичную кладку, отреставрировали лестницы.

Храм вновь открыт для посещения.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове отреставрировали Приказную избу XVIII века — объект культурного наследия федерального значения.