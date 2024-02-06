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Депутат Бессараб: без рекламы невозможно обеспечить доходы для наших кинотеатров

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Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT отметила, что на данный момент нет необходимости вводить дополнительные нагрузки на отечественные кинотеатры в виде регистрации на билете фактического времени начала показа.
Депутат Бессараб: без рекламы невозможно обеспечить доходы для наших кинотеатров
  • Gettyimages.ru

Депутат рассказала, что реклама в кинотеатрах, которые пострадали в связи с уходом западных компаний с российского рынка, обеспечивает учреждениям дополнительные доходы.

«Поэтому дополнительные нагрузки для них, на мой взгляд, объективно, нет необходимости вводить», — считает Бессараб.

Вместе с тем, парламентарий согласилась, что рекламные вставки перед просмотром фильма в кинотеатре могут вызвать недовольство.

«Что касается потери времени, да, это всегда вызывает определённые сложности и раздражение среди тех, кто пришёл смотреть кино, а вынужден смотреть рекламу. И вместе с тем, все уже давно знают, что примерно 10-15 минут в начале сеанса можно определить на рекламные просмотры», — заключила собеседница RT.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил обязать кинотеатры информировать клиентов о времени начала фактического показа фильма после рекламных материалов.

Подробнее — в материале RT.

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