Депутат Бессараб: без рекламы невозможно обеспечить доходы для наших кинотеатров

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT отметила, что на данный момент нет необходимости вводить дополнительные нагрузки на отечественные кинотеатры в виде регистрации на билете фактического времени начала показа.

Депутат рассказала, что реклама в кинотеатрах, которые пострадали в связи с уходом западных компаний с российского рынка, обеспечивает учреждениям дополнительные доходы.

«Поэтому дополнительные нагрузки для них, на мой взгляд, объективно, нет необходимости вводить», — считает Бессараб.

Вместе с тем, парламентарий согласилась, что рекламные вставки перед просмотром фильма в кинотеатре могут вызвать недовольство.

«Что касается потери времени, да, это всегда вызывает определённые сложности и раздражение среди тех, кто пришёл смотреть кино, а вынужден смотреть рекламу. И вместе с тем, все уже давно знают, что примерно 10-15 минут в начале сеанса можно определить на рекламные просмотры», — заключила собеседница RT.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил обязать кинотеатры информировать клиентов о времени начала фактического показа фильма после рекламных материалов.



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