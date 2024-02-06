RT в Telegram
Подпишись

В России предложили обязать кинотеатры указывать фактическое время начала показа фильма

Короткая ссылка
Дмитрий Рункевич
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил обязать кинотеатры информировать клиентов о времени начала фактического показа фильма после рекламных материалов. Копия письма на имя главы Минкультуры Ольги Любимовой есть в распоряжении RT.
В России предложили обязать кинотеатры указывать фактическое время начала показа фильма
  • Gettyimages.ru

В обращении политолог отметил, что ежемесячно миллионы граждан России посещают отечественные кинотеатры, оплачивают услуги по просмотру кинолент. При этом время, указываемое кинотеатрами на билетах, практически никогда не соответствует времени фактического начала демонстрации фильма. 

Он также уточнил, что до показа фильма, как правило, клиент кинотеатра вынужден определённое время — от 5 до 30 минут — просматривать рекламные материалы, в том числе трейлеры будущих фильмов. В итоге посетитель кинотеатра не имеет возможности оценить время окончания сеанса, личное время, возможно, вынужден нести дополнительные затраты на оплату паркинга и т. п., при этом оплачивая из личных средств в том числе просмотр ненужных ему рекламных материалов.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части регламентирования работы кинотеатров, а именно введения обязанности указывать на реализуемых билетах время фактического начала демонстрации киноленты», — говорится в тексте обращения.

Ранее россияне рассказали, как часто посещали кинотеатры в последние полгода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить