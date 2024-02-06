В России предложили обязать кинотеатры указывать фактическое время начала показа фильма

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил обязать кинотеатры информировать клиентов о времени начала фактического показа фильма после рекламных материалов. Копия письма на имя главы Минкультуры Ольги Любимовой есть в распоряжении RT.

В обращении политолог отметил, что ежемесячно миллионы граждан России посещают отечественные кинотеатры, оплачивают услуги по просмотру кинолент. При этом время, указываемое кинотеатрами на билетах, практически никогда не соответствует времени фактического начала демонстрации фильма.

Он также уточнил, что до показа фильма, как правило, клиент кинотеатра вынужден определённое время — от 5 до 30 минут — просматривать рекламные материалы, в том числе трейлеры будущих фильмов. В итоге посетитель кинотеатра не имеет возможности оценить время окончания сеанса, личное время, возможно, вынужден нести дополнительные затраты на оплату паркинга и т. п., при этом оплачивая из личных средств в том числе просмотр ненужных ему рекламных материалов.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части регламентирования работы кинотеатров, а именно введения обязанности указывать на реализуемых билетах время фактического начала демонстрации киноленты», — говорится в тексте обращения.

Ранее россияне рассказали, как часто посещали кинотеатры в последние полгода.