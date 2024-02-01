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Россияне рассказали, как часто были в кино за полгода

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В России провели исследование, чтобы выяснить, как часто жители посещают кинотеатры. Выяснилось, что 40% респондентов хотя бы раз за последние полгода были в кинотеатре.

Из них 63% ходили в кино от двух до пяти раз, 26% посещали кинотеатр один раз, 8% делали это около десяти раз.

Ещё 3% ходили в кино более десяти раз в течение полугода, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Mediacom.Expert совместно с Anketolog.ru.

Большинство (64%) респондентов признались, что относятся к отечественному кинематографу нейтрально, 30% выразили положительное отношение. Резко отрицательно высказались 6%.

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