В Ульяновской области обсудили поддержку молодых специалистов
- РИА Новости
Об этом сообщает mosaica.ru.
«Наши вузы продолжают участвовать в федеральных программах. Правительство региона оказывает содействие. На федеральном уровне поддержка есть со стороны депутата Госдумы Владимира Кононова», — заявил Русских.
Ректоры Ульяновского государственного университета, Ульяновского государственного технического университета и Ульяновского государственного аграрного университета, в свою очередь, рассказали об участии вузов в федеральных программах, открытии на их базе колледжей, многопрофильных техникумов, цифровых классов и лабораторий для подготовки кадров в ядерной отрасли, медицине, радиоэлектронике.
Ранее ректор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Олег Трофимов рассказал о перспективах развития вуза.