В Ульяновской области обсудили поддержку молодых специалистов

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских обсудил целевой набор и поддержку молодых специалистов с ректорами вузов региона.

Об этом сообщает mosaica.ru.

«Наши вузы продолжают участвовать в федеральных программах. Правительство региона оказывает содействие. На федеральном уровне поддержка есть со стороны депутата Госдумы Владимира Кононова», — заявил Русских.

Ректоры Ульяновского государственного университета, Ульяновского государственного технического университета и Ульяновского государственного аграрного университета, в свою очередь, рассказали об участии вузов в федеральных программах, открытии на их базе колледжей, многопрофильных техникумов, цифровых классов и лабораторий для подготовки кадров в ядерной отрасли, медицине, радиоэлектронике.

Ранее ректор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Олег Трофимов рассказал о перспективах развития вуза.