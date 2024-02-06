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В Ульяновской области обсудили поддержку молодых специалистов

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Губернатор Ульяновской области Алексей Русских обсудил целевой набор и поддержку молодых специалистов с ректорами вузов региона.
В Ульяновской области обсудили поддержку молодых специалистов
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru.

«Наши вузы продолжают участвовать в федеральных программах. Правительство региона оказывает содействие. На федеральном уровне поддержка есть со стороны депутата Госдумы Владимира Кононова», — заявил Русских.

Ректоры Ульяновского государственного университета, Ульяновского государственного технического университета и Ульяновского государственного аграрного университета, в свою очередь, рассказали об участии вузов в федеральных программах, открытии на их базе колледжей, многопрофильных техникумов, цифровых классов и лабораторий для подготовки кадров в ядерной отрасли, медицине, радиоэлектронике.

Ранее ректор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Олег Трофимов рассказал о перспективах развития вуза.

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