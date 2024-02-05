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Ректор ННГУ Трофимов рассказал о перспективах развития вуза

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Ректор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Олег Трофимов рассказал о перспективах развития вуза.
Ректор ННГУ Трофимов рассказал о перспективах развития вуза
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н».

«Мы намерены сконцентрироваться на прорывных технологиях, ориентируясь на реальный сектор экономики», — сказал Трофимов.

Он отметил, что основными в ближайшей перспективе будут такие направления, как микроэлектроника, химия и IT.

По словам Трофимова, ННГУ собирается наладить сотрудничество в области химии с одной из известных корпораций.

Ранее сообщалось, что Тюменский медицинский университет будет сотрудничать с Юганским медцентром.

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