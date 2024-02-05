Ректор ННГУ Трофимов рассказал о перспективах развития вуза
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Время Н».
«Мы намерены сконцентрироваться на прорывных технологиях, ориентируясь на реальный сектор экономики», — сказал Трофимов.
Он отметил, что основными в ближайшей перспективе будут такие направления, как микроэлектроника, химия и IT.
По словам Трофимова, ННГУ собирается наладить сотрудничество в области химии с одной из известных корпораций.
Ранее сообщалось, что Тюменский медицинский университет будет сотрудничать с Юганским медцентром.