Бастрыкин затребовал доклад об избиении ребёнка матерью в Набережных Челнах
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Кадры жестокого обращения с ребёнком появились в социальных сетях накануне, сообщает «Реальное время».
Доклад в центральный аппарат ведомства представит руководитель СУ по Татарстану Валерий Липский.
Также стало известно, что прокуратура Татарстана проверяет информацию о жестоком обращении с ребёнком в Набережных Челнах.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила в беседе с RT, что держит ситуацию на контроле.