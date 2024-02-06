RT в Telegram
Подпишись

Бастрыкин затребовал доклад об избиении ребёнка матерью в Набережных Челнах

Короткая ссылка
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела в отношении жительницы Татарстана, избивавшей своего сына.
Бастрыкин затребовал доклад об избиении ребёнка матерью в Набережных Челнах
  • © СК РФ

Кадры жестокого обращения с ребёнком появились в социальных сетях накануне, сообщает «Реальное время».

Доклад в центральный аппарат ведомства представит руководитель СУ по Татарстану Валерий Липский.

Также стало известно, что прокуратура Татарстана проверяет информацию о жестоком обращении с ребёнком в Набережных Челнах.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила в беседе с RT, что держит ситуацию на контроле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить