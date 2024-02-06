Бастрыкин затребовал доклад об избиении ребёнка матерью в Набережных Челнах

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела в отношении жительницы Татарстана, избивавшей своего сына.

Кадры жестокого обращения с ребёнком появились в социальных сетях накануне, сообщает «Реальное время».

Доклад в центральный аппарат ведомства представит руководитель СУ по Татарстану Валерий Липский.

Также стало известно, что прокуратура Татарстана проверяет информацию о жестоком обращении с ребёнком в Набережных Челнах.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила в беседе с RT, что держит ситуацию на контроле.