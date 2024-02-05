Волынец прокомментировала видео с женщиной, грубо волокущей ребёнка в Челнах

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала RT распространившуюся в соцсетях запись камеры видеодомофона, на которой женщина грубо волокла ребёнка за капюшон. Отмечается, что это произошло в Набережных Челнах.

«Мы сделали соответствующие запросы и в район, и в правоохранительные органы по этой ситуации. И здесь уже, исходя из той квалификации, которая будет присвоена этому случаю, будут приниматься меры воздействия к этой матери. Если будет принято решение о лишении родительских прав либо ограничениях в родительских правах — это, напомню, происходит только через суд, — то значит, будет подготовлено соответствующее обращение в суд», — отметила собеседница RT.

Она пояснила, что сейчас ждёт информацию о том, состояла ли семья на учёте в социальных службах, «были ли раньше какие-то нарекания по этой маме».

«Пока этой информации нет, к сожалению. Как уполномоченный по правам ребёнка, я эту ситуацию на контроле держу. Я выражаю надежду на то, что в республике будут приняты все меры для того, чтобы ребёнок больше не пострадал», — заключила Волынец.

Ранее, как сообщил RT источник, знакомый с ситуацией, женщина, которая грубо волокла ребёнка за капюшон в Набережных Челнах, призналась, что била сына.

Он добавил, что семья в поле зрения органов опеки ранее не попадала, сейчас с матерью и мальчиком работают сотрудники службы.