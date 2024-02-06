Крымский депутат Гемпель пригласил журналиста Такера Карлсона посетить Крым

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил журналиста из США Такера Карлсона посетить Крым.

«Приглашаем Такера Карлсона лично приехать в Крым и увидеть, как динамично развивается полуостров, и познакомиться с живущими тут людьми. У нас нет никаких секретов от политиков и журналистов», — сказал он РИА Новости.

По словам депутата, за десять лет на полуострове побывало немало работников СМИ, общественных и политических деятелей, в том числе из западных стран.

5 февраля в распоряжении RT появились кадры, подтверждающие, что американский телеведущий Такер Карлсон находится в Москве. Перед этим его заметили в Большом театре.

Сам журналист ответил на вопрос о планах записи интервью с российским президентом Владимиром Путиным фразой «Посмотрим».