RT в Telegram
Подпишись

Жителя Курганской области оштрафовали за подделку книг о Гарри Поттере

Короткая ссылка
Суд приговорил жителя Курганской области к двум годам лишения свободы условно и выплате более 22 млн рублей ущерба за подделку романов о Гарри Поттере.
Жителя Курганской области оштрафовали за подделку книг о Гарри Поттере
  • РИА Новости

Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«Суд... приговорил подсудимого к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — говорится в сообщении.

Также удовлетворён гражданский иск потерпевшего на сумму более 22 млн рублей.

В декабре аналитики контентной платформы «Дзен» выяснили, какой контент считают главным на Новый год представители разных возрастов. Отмечается, что фаворитами в кино оказались «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» и «Гарри Поттер».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить