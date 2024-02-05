Жителя Курганской области оштрафовали за подделку книг о Гарри Поттере

Суд приговорил жителя Курганской области к двум годам лишения свободы условно и выплате более 22 млн рублей ущерба за подделку романов о Гарри Поттере.

Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«Суд... приговорил подсудимого к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — говорится в сообщении.

Также удовлетворён гражданский иск потерпевшего на сумму более 22 млн рублей.

В декабре аналитики контентной платформы «Дзен» выяснили, какой контент считают главным на Новый год представители разных возрастов. Отмечается, что фаворитами в кино оказались «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» и «Гарри Поттер».