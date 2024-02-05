Жителя Курганской области оштрафовали за подделку книг о Гарри Поттере
- РИА Новости
Об этом сообщили в прокуратуре региона.
«Суд... приговорил подсудимого к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — говорится в сообщении.
Также удовлетворён гражданский иск потерпевшего на сумму более 22 млн рублей.
В декабре аналитики контентной платформы «Дзен» выяснили, какой контент считают главным на Новый год представители разных возрастов. Отмечается, что фаворитами в кино оказались «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» и «Гарри Поттер».