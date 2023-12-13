«Дзен» назвал главный контент Нового года для трёх поколений россиян

Аналитики контентной платформы «Дзен» выяснили, какой контент считают главным на Новый год представители разных возрастов: зумеры (от 18 до 24 лет), миллениалы (от 25 до 34 лет) и поколение Х (от 35 до 45 лет). Об этом сообщает пресс-служба «Дзена».

Отмечается, что фаворитами в кино оказались «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» и «Гарри Поттер», а поздравлять родственников и друзей в этом году большинство респондентов будут онлайн.

Россияне в возрасте от 35 до 45 лет не могут представить Новый год без фильмов — 70% представителей поколения Х называют кино главным праздничным контентом. Их самые любимые новогодние картины — классические советские фильмы. Например, «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (21%), «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (9%) и «Иван Васильевич меняет профессию» (8%).

Чем моложе поколение россиян, тем меньше оно ассоциирует праздник с кинопросмотром. Большинство зумеров в возрасте от 18 до 24 лет не связывают Новый год с фильмами — об этом рассказали 67% опрошенных этой группы. Около трети (32%) миллениалов также не считают фильмы важным элементом праздника. Для доли киноманов из этих групп главные новогодние ленты — «Гарри Поттер» (8% зумеров и 17% миллениалов). Среди других фильмов миллениалы отметили такие картины, как «Один дома», «Сумерки» и «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (12,5 и 5%), а зумеры — «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (7%), «Ёлки» (4%), «Хроники Нарнии» (3%) и «Чарли и шоколадная фабрика» (3%).

Абсолютное большинство зумеров не ассоциируют Новый год с праздничными ТВ-шоу или мюзиклами.

Миллениалы чаще других поколений не могут представить Новый год без сериалов: такой ответ выбрали больше трети (38%) респондентов. Среди зумеров сериалам отдают предпочтение меньше четверти (23%) опрошенных. Поколение Х, напротив, совсем не ассоциирует Новый год с просмотром сериалов — так ответили 100% респондентов категории. И миллениалы, и зумеры в основном смотрят специальные новогодние выпуски любимых сериалов (13 и 8%). Миллениалы особенно любят смотреть в праздники «Шерлока» (9%) и «Игру престолов» (7%), а зумеры — «Друзей» (5%) и «Теорию Большого взрыва» (4%).

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