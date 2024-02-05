В ЯНАО создадут централизованную диспетчерскую службу

В Ямало-Ненецком автономном округе полномочия по мониторингу и тушению пожаров с 1 мая будут переданы из Департамента природных ресурсов и экологии «Ямалспасу».

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Диспетчерские службы двух ведомств будут объединены.

«Это повысит скорость реакции на возникающие пожары и увеличит эффективность службы. Для этого диспетчерские службы, действующие на базе ГКУ «Ямалспас» и РДС, объединят в централизованную диспетчерскую службу», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что столичная Система-112 обработала в 2023 году более 6,2 млн вызовов.