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Столичная «Система-112» обработала в 2023 году более 6,2 миллионов вызовов

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Заммэра Москвы Пётр Бирюков заявил, что в 2023 году городская «Система-112» обработала более 6,2 млн вызовов.
Столичная «Система-112» обработала в 2023 году более 6,2 миллионов вызовов
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.

Как отметил чиновник, в половине поступивших звонов потребовалось реагирование экстренных служб.

Он также добавил, что «Система-112» востребована жителями и является одной из ключевых служб города.

Кроме того, на номер 112 можно отправлять сообщения, что удобно для людей с нарушениями слуха и речи.

Ранее сообщалось, что на московской цифровой платформе «Электронный дом» зарегистрировано более 1,5 млн пользователей.

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