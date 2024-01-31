Столичная «Система-112» обработала в 2023 году более 6,2 миллионов вызовов

Заммэра Москвы Пётр Бирюков заявил, что в 2023 году городская «Система-112» обработала более 6,2 млн вызовов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.

Как отметил чиновник, в половине поступивших звонов потребовалось реагирование экстренных служб.

Он также добавил, что «Система-112» востребована жителями и является одной из ключевых служб города.

Кроме того, на номер 112 можно отправлять сообщения, что удобно для людей с нарушениями слуха и речи.

Ранее сообщалось, что на московской цифровой платформе «Электронный дом» зарегистрировано более 1,5 млн пользователей.