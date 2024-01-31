Столичная «Система-112» обработала в 2023 году более 6,2 миллионов вызовов
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.
Как отметил чиновник, в половине поступивших звонов потребовалось реагирование экстренных служб.
Он также добавил, что «Система-112» востребована жителями и является одной из ключевых служб города.
Кроме того, на номер 112 можно отправлять сообщения, что удобно для людей с нарушениями слуха и речи.
Ранее сообщалось, что на московской цифровой платформе «Электронный дом» зарегистрировано более 1,5 млн пользователей.