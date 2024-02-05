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В Евпатории началась реконструкция Фестивальной площади

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В Евпатории начались работы по благоустройству Фестивальной площади, заявила глава городской администрации Елена Демидова.

Об этом сообщает «Крым 24».

«В Евпатории идëт работа по благоустройству Фестивальной площади, которая победила в голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», — сказала Демидова.

На обновлённой площади разместят 17 уличных фонарей и 45 точечных светильников, скамейки, пандусы. Предусмотрены и новые архитектурные композиции.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии направят 1 млрд рублей на капитальный ремонт межрайонной больницы.

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