В Евпатории началась реконструкция Фестивальной площади
Об этом сообщает «Крым 24».
«В Евпатории идëт работа по благоустройству Фестивальной площади, которая победила в голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», — сказала Демидова.
На обновлённой площади разместят 17 уличных фонарей и 45 точечных светильников, скамейки, пандусы. Предусмотрены и новые архитектурные композиции.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии направят 1 млрд рублей на капитальный ремонт межрайонной больницы.