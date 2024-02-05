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В Удмуртии построят 37 домов для сельхозработников в 2024 году

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В сёлах Удмуртии построят 37 домов для агрономов, животноводов, ветеринаров и других работников в 2024 году в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на главу республики Александра Бречалова.

В Воткинском районе возведут 14 домов, в Кезском — восемь, в Увинском — семь. Также дома построят в Дебесском, Алнашском, Глазовском и Селтинском районах.

Также стало известно, что в 2024 году в Ялте отремонтируют 60 домов, передаёт «Крым 24» со ссылкой на главу городской администрации Янину Павленко.

«В планах замена 19 кровель, 53 лифтов, 12 фасадов. Для сравнения, в 2023 году ремонт коснулся 23 домов, были сделаны 17 кровель, четыре лифта, столько же фасадов и один подвал», — отметила Павленко.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе построили и ввели около 290 тыс. кв. м жилья в 2023 году.

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