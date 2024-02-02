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В ЯНАО ввели 290 тысяч квадратных метров жилья в 2023 году

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В Ямало-Ненецком автономном округе построили и ввели около 290 тыс. кв. м жилья в 2023 году.
В ЯНАО ввели 290 тысяч квадратных метров жилья в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на региональный депстрой.

«Рекордные за современную историю показатели округа по вводу нового жилья и расселению аварийных домов отмечены на федеральном уровне», — заявил директор ведомства Сергей Власенко.

Новые квартиры взамен аварийных в прошлом году получили свыше 3 тыс. семей.

Ранее НСН сообщала, что на Краснобогатырской улице в Восточном административном округе Москвы построят два жилых корпуса по программе реновации.

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