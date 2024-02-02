В ЯНАО ввели 290 тысяч квадратных метров жилья в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на региональный депстрой.
«Рекордные за современную историю показатели округа по вводу нового жилья и расселению аварийных домов отмечены на федеральном уровне», — заявил директор ведомства Сергей Власенко.
Новые квартиры взамен аварийных в прошлом году получили свыше 3 тыс. семей.
Ранее НСН сообщала, что на Краснобогатырской улице в Восточном административном округе Москвы построят два жилых корпуса по программе реновации.