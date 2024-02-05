Губернатор Текслер поздравил челябинскую прокуратуру с юбилеем

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил сотрудников и ветеранов региональной прокуратуры с 90-летием образования ведомства.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

«Совсем недавно мы отметили 90 лет со дня рождения нашего региона. Тогда же, в 1934 году, были созданы и наши прокурорские органы. Все эти десятилетия областная прокуратура контролирует соблюдение законности на Южном Урале и является ключевым звеном правоохранительной системы», — заявил Текслер.

Кроме того, губернатор вручил медаль «За вклад в развитие Челябинской области» главе комитета заксобрания региона Анатолию Брагину, который возглавлял областную прокуратуру с 1997 по 2004 год.

Ранее сообщалось, что ряду жителей Челябинской области присвоили почётные звания.