RT в Telegram
Подпишись

Губернатор Текслер поздравил челябинскую прокуратуру с юбилеем

Короткая ссылка
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил сотрудников и ветеранов региональной прокуратуры с 90-летием образования ведомства.
Губернатор Текслер поздравил челябинскую прокуратуру с юбилеем
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

«Совсем недавно мы отметили 90 лет со дня рождения нашего региона. Тогда же, в 1934 году, были созданы и наши прокурорские органы. Все эти десятилетия областная прокуратура контролирует соблюдение законности на Южном Урале и является ключевым звеном правоохранительной системы», — заявил Текслер.

Кроме того, губернатор вручил медаль «За вклад в развитие Челябинской области» главе комитета заксобрания региона Анатолию Брагину, который возглавлял областную прокуратуру с 1997 по 2004 год.

Ранее сообщалось, что ряду жителей Челябинской области присвоили почётные звания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить