RT в Telegram
Подпишись

Экономист Кобяк высказался о продаже «Яндекса» российским инвесторам

Короткая ссылка
Экономист, антикризисный менеджер Павел Кобяк прокомментировал продажу «Яндекса» российским частным инвесторам.
Экономист Кобяк высказался о продаже «Яндекса» российским инвесторам
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» он отметил, что для России «Яндекс» — это мировой актив и крупнейшая компания.

По его словам, после сделки в основе управления продолжит работать менеджмент «Яндекса» и все доходы будут распределяться внутри страны. Что касается инвесторов, то они будут заинтересованы в улучшении работы компании.

«Компания продолжит расти и развиваться», — добавил Кобяк.

5 февраля стало известно, что Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса» за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов.

Таким образом, Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы и до 31 июля сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить