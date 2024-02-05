Экономист Кобяк высказался о продаже «Яндекса» российским инвесторам

Экономист, антикризисный менеджер Павел Кобяк прокомментировал продажу «Яндекса» российским частным инвесторам.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он отметил, что для России «Яндекс» — это мировой актив и крупнейшая компания.

По его словам, после сделки в основе управления продолжит работать менеджмент «Яндекса» и все доходы будут распределяться внутри страны. Что касается инвесторов, то они будут заинтересованы в улучшении работы компании.

«Компания продолжит расти и развиваться», — добавил Кобяк.

5 февраля стало известно, что Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса» за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов.

Таким образом, Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы и до 31 июля сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса».