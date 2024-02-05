Куривший у стойки регистрации во Внукове пассажир напал на полицейского
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.
В отношении мужчины составили административный протокол.
«Во время ознакомления с протоколом внезапно мужчина начал вести себя неадекватно и агрессивно, попытался разорвать документ и оказал сопротивление полицейским, причинив телесные повреждения одному из них», —приводит сообщение РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в Магнитогорске двух подростков доставили в районный отдел полиции по факту избиения мужчины.