Куривший у стойки регистрации во Внукове пассажир напал на полицейского

Закуривший у стойки регистрации в аэропорту Внуково мужчина напал на полицейского.

Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

В отношении мужчины составили административный протокол.

«Во время ознакомления с протоколом внезапно мужчина начал вести себя неадекватно и агрессивно, попытался разорвать документ и оказал сопротивление полицейским, причинив телесные повреждения одному из них», —приводит сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске двух подростков доставили в районный отдел полиции по факту избиения мужчины.