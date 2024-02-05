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Куривший у стойки регистрации во Внукове пассажир напал на полицейского

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Закуривший у стойки регистрации в аэропорту Внуково мужчина напал на полицейского.
Куривший у стойки регистрации во Внукове пассажир напал на полицейского
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

В отношении мужчины составили административный протокол.

«Во время ознакомления с протоколом внезапно мужчина начал вести себя неадекватно и агрессивно, попытался разорвать документ и оказал сопротивление полицейским, причинив телесные повреждения одному из них», —приводит сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске двух подростков доставили в районный отдел полиции по факту избиения мужчины.

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