Двое подростков в Магнитогорске избили во дворе дома мужчину
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошёл в ночь на 4 февраля и попал на камеры видеонаблюдения. Двое подростков 14 и 15 лет избили мужчину, сидевшего на лавочке возле подъезда.
«Оперативники уголовного розыска отдела полиции «Правобережный» УМВД по Магнитогорску в кратчайшие сроки установили личность мужчины и адрес его проживания», — сказали в пресс-службе ведомства.
По имеющейся информации, между сторонами конфликта произошло примирение, инцидент исчерпан.
Ранее сообщалось, что два жителя Удмуртии подрались на глазах у ребёнка из-за парковки.