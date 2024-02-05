Двое подростков в Магнитогорске избили во дворе дома мужчину

В Магнитогорске двух подростков доставили в районный отдел полиции по факту избиения мужчины.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошёл в ночь на 4 февраля и попал на камеры видеонаблюдения. Двое подростков 14 и 15 лет избили мужчину, сидевшего на лавочке возле подъезда.

«Оперативники уголовного розыска отдела полиции «Правобережный» УМВД по Магнитогорску в кратчайшие сроки установили личность мужчины и адрес его проживания», — сказали в пресс-службе ведомства.

По имеющейся информации, между сторонами конфликта произошло примирение, инцидент исчерпан.

Ранее сообщалось, что два жителя Удмуртии подрались на глазах у ребёнка из-за парковки.