RT в Telegram
Подпишись

Промышленное производство в Тюменской области выросло на 9,3% в 2023 году

Короткая ссылка
Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о росте в регионе промышленного производства в 2023 году на 9,3% по сравнению с 2022 годом.
Промышленное производство в Тюменской области выросло на 9,3% в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал губернатора.

«Это предварительные данные Росстата. При этом в обрабатывающей промышленности рост ещё выше — 13,8%. Наша ставка на внутренних инвесторов оправдалась, поэтому мы не сократим господдержку бизнеса, продолжим развивать нефтегазовый кластер», — написал Моор.

Он также отметил, что непрерывный рост экономики региона позволяет развивать социальную сферу, строить детсады, школы и дороги.

Ранее сообщалось, что индекс промышленного производства в Удмуртии вырос на 8,7% в 2023 году по сравнению с 2022 годом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить