Промышленное производство в Тюменской области выросло на 9,3% в 2023 году

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о росте в регионе промышленного производства в 2023 году на 9,3% по сравнению с 2022 годом.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал губернатора.

«Это предварительные данные Росстата. При этом в обрабатывающей промышленности рост ещё выше — 13,8%. Наша ставка на внутренних инвесторов оправдалась, поэтому мы не сократим господдержку бизнеса, продолжим развивать нефтегазовый кластер», — написал Моор.

Он также отметил, что непрерывный рост экономики региона позволяет развивать социальную сферу, строить детсады, школы и дороги.

Ранее сообщалось, что индекс промышленного производства в Удмуртии вырос на 8,7% в 2023 году по сравнению с 2022 годом.