В Выборге трёхлетний мальчик впал в кому после употребления стакана водки

В Выборге трёхлетний мальчик впал в кому после того, как выпил стакан водки на дне рождения матери.

РИА Новости

Об этом пишет 78.ru. Ребёнка госпитализировали, он находится без сознания. По словам матери, мальчик мог перепутать водку с лимонадом. Ранее сообщалось, что в Иркутской области рабочие отравились неизвестной жидкостью, двое погибли.