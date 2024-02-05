В Выборге трёхлетний мальчик впал в кому после употребления стакана водки
В Выборге трёхлетний мальчик впал в кому после того, как выпил стакан водки на дне рождения матери.
- РИА Новости
Об этом пишет 78.ru.
Ребёнка госпитализировали, он находится без сознания.
По словам матери, мальчик мог перепутать водку с лимонадом.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области рабочие отравились неизвестной жидкостью, двое погибли.
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