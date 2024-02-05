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Адвокат Самарина рассказала о способах восстановить срок вступления в наследство

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Адвокат Ольга Самарина дала рекомендации, как восстановить истекший срок вступления в наследство.
Адвокат Самарина рассказала о способах восстановить срок вступления в наследство
  • Gettyimages.ru

«Первый вариант: обратиться в суд с заявлением о восстановлении срока для принятия наследства. Этот вариант актуален в ситуации, когда наследник не знает о конкретном имуществе наследодателя», — заявила эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Как отметила специалист, в этом случае придётся документально доказать, что причина, по которой наследник пропустил срок, является уважительной. Это может быть длительная командировка, пребывание за границей, тяжёлая болезнь, беспомощное состояние.

Существует ещё один вариант — установление факта принятия наследства и признание права собственности на него.

«Недавно в моей практике был аналогичный кейс, в котором наследник пропустил срок для принятия наследства из-за нахождения в другом регионе. Мы реализовали второй вариант защиты и доказали фактическое принятие наследства на недвижимость, а также денежный вклад. Аргументами в пользу фактического принятия выступали оплата наследником членских взносов, осуществление ремонта, поддержание имущества в надлежащем состоянии. Так что, даже если срок вступления в наследство упущен, не нужно опускать руки», — заключила адвокат.

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