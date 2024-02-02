Адвокат Шевцова рассказала о тонкостях раздела бизнеса при разводе

Адвокат Виктория Шевцова рассказала о нюансах раздела совместного бизнеса между супругами в случае развода. В основном это зависит от того, как юридически оформлено общее дело.

Если общий бизнес зарегистрирован в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО), разделить можно лишь доли в уставном капитале компании при неприкосновенности её имущества, сообщила она в беседе с «Российской газетой».

Собственником индивидуального предприятия (ИП) по закону может являться лишь один из супругов. Однако всё задействованное имущество является совместным, если было приобретено в период брака, подчеркнула юрист.

Если же бизнес существует в форме акционерного общества (АО), то перед разделом предстоит определить реальную стоимость акций каждого из супругов. Они могут продать акции один другому или третьим лица, чтобы впоследствии разделить полученные от продажи денежные средства, отметила Шевцова.

Также, по её словам, не подлежит разделу бизнес, полученный одним из супругов по наследству или договору дарения.

Ранее детский психолог Наталья Наумова в эфире НСН заявила, что мнение ребёнка старше десяти лет при разводе родителей имеет значение, оно обязательно должно учитываться.