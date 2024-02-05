В Кемеровской области 4-летняя девочка умерла после нападения собаки

В посёлке Старобачаты Беловского округа выбежавшая из вольера собака загрызла четырёхлетнюю девочку. По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело.

«По версии следствия, девочка пошла со знакомой 44-летней женщиной в один из домов, за которым та приглядывала ввиду проживания хозяев в другом городе. Находясь на прилегающей к дому территории, женщина, желая поставить чашку в вольер к собакам породы кавказская овчарка, приоткрыла его дверь. В этот момент одна из собак вырвалась и напала на находившуюся поблизости девочку, нанеся ей раны. Женщина отнесла девочку домой, где прибывшими работниками скорой медицинской помощи была констатирована смерть ребёнка», — заявили в СУ СК по Кемеровской области.

Отмечается, что женщина уже допрошена.

В конце января председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения стаи бездомных собак на ребёнка в Коми.