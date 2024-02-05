В Кирове будут судить владелицу детского центра за самовольный уход ребёнка

Перед судом Кирова предстанет руководитель детского центра. Она обвиняется в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Как сообщает istochnik.online со ссылкой на региональный следком, 30-летняя обвиняемая занималась предоставлением услуг по дневному уходу за детьми до шести лет. 10 августа 2023 года полуторагодовалый мальчик самовольно ушёл с детской площадки центра. Ребёнка случайно обнаружил проезжавший мимо водитель.

Сотрудники прокуратуры Кировской области в ходе проверки обнаружили и другие нарушения в досуговом центре.

Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе привлекут к административной ответственности женщину, чья 17-летняя дочь сбежала из дома после семейной ссоры.