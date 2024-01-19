В ХМАО привлекут к ответственности мать сбежавшей дочери
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД по ХМАО.
По имеющейся информации, девочка сбежала из дома без верхней одежды после ссоры с матерью 17 января.
Мать не сообщила об этом в полицию, а только разместила сообщение в соцсетях с просьбой найти дочь.
Поиски девушки начались после того, как эту публикацию заметил сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних.
В настоящее время полиция проводит разыскные мероприятия.
«Сейчас мы не можем составить протокол, потому что нам нужны объяснения дочери», — рассказали в пресс-службе УМВД.
Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с фактом издевательств подростков над мальчиком в нижнем белье на улице в Пермском крае.