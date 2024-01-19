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В ХМАО привлекут к ответственности мать сбежавшей дочери

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В полиции Ханты-Мансийского автономного округа привлекут к административной ответственности женщину, чья 17-летняя дочь сбежала из дома после семейной ссоры.
В ХМАО привлекут к ответственности мать сбежавшей дочери
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД по ХМАО.

По имеющейся информации, девочка сбежала из дома без верхней одежды после ссоры с матерью 17 января.

Мать не сообщила об этом в полицию, а только разместила сообщение в соцсетях с просьбой найти дочь.

Поиски девушки начались после того, как эту публикацию заметил сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних.

В настоящее время полиция проводит разыскные мероприятия.

«Сейчас мы не можем составить протокол, потому что нам нужны объяснения дочери», — рассказали в пресс-службе УМВД.

Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с фактом издевательств подростков над мальчиком в нижнем белье на улице в Пермском крае.

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