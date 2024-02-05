РЖД: в районе Сочи нужно убрать ещё около 10 тысяч кубометров селевых масс
- РИА Новости
«Сейчас железнодорожники очищают пути, в настоящий момент убрано более 4,8 тыс. куб. м грунта, однако сход селевых масс продолжается. Чтобы остановить их и обеспечить безопасный пропуск поездов, ведётся сбор грунта со склона. Предстоит убрать ещё около 10 тыс. куб. м породы», — отметила пресс-служба компании.
Как сообщалось ранее, оползень сошёл на железнодорожные пути в Лазаревском районе Сочи на перегоне Дагомыс — Лоо.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT ранее предупредил, что на черноморском побережье будет очень большое количество осадков.