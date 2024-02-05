РЖД: в районе Сочи нужно убрать ещё около 10 тысяч кубометров селевых масс

Для восстановления движения поездов на черноморском побережье нужно убрать ещё около 10 тыс. куб. м селевых масс, которые сошли после долгих дождей в районе Сочи — из-за осадков произошло переувлажнение грунта, сообщает РЖД.

«Сейчас железнодорожники очищают пути, в настоящий момент убрано более 4,8 тыс. куб. м грунта, однако сход селевых масс продолжается. Чтобы остановить их и обеспечить безопасный пропуск поездов, ведётся сбор грунта со склона. Предстоит убрать ещё около 10 тыс. куб. м породы», — отметила пресс-служба компании.

Как сообщалось ранее, оползень сошёл на железнодорожные пути в Лазаревском районе Сочи на перегоне Дагомыс — Лоо.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT ранее предупредил, что на черноморском побережье будет очень большое количество осадков.