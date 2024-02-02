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Синоптик: на черноморском побережье за 4—5 дней выпадет месячная норма осадков

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Полина Полетаева
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT предупредил, что начиная с завтрашнего дня на черноморском побережье прогнозируется очень большое количество осадков.
Синоптик: на черноморском побережье за 4—5 дней выпадет месячная норма осадков
  • РИА Новости

«Это означает, что за 4—5 дней выпадет месячная норма осадков. А месячная норма там больше 100 мм. Сочи, Геленджик, Анапа. Возникнет паводковая ситуация в феврале», — отметил собеседник RT.

По его словам, будет и снег, и мокрый снег, и дожди, и это всё в горах и на побережье.

«Поэтому очень сложная ситуация. Сильные осадки будут идти сначала 3 и 4 февраля и продолжаться ещё два дня», — подчеркнул синоптик.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что в ближайшие дни ожидается сложная погода на Дальнем Востоке и островных территориях России.

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