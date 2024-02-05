RT в Telegram
Подпишись

В Москве улучшили автобусные маршруты в 26 районах с начала года

Короткая ссылка
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал о модернизации автобусных маршрутов в районах города.
В Москве улучшили автобусные маршруты в 26 районах с начала года
  • © портал мэра и правительства Москвы

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.

«С начала года мы улучшили транспортные связи в 26 районах столицы шести округов. Часть изменений произвели по просьбам жителей», — сказал Ликсутов.

В ходе реорганизации были введены новые маршруты или увеличена протяжённость существующих, перенесена часть остановок на более удобные для пассажиров места.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2023 году на маршрутах городского наземного транспорта пассажиры совершили более 6,6 млн бесплатных пересадок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить