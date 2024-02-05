В Москве улучшили автобусные маршруты в 26 районах с начала года

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал о модернизации автобусных маршрутов в районах города.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.

«С начала года мы улучшили транспортные связи в 26 районах столицы шести округов. Часть изменений произвели по просьбам жителей», — сказал Ликсутов.

В ходе реорганизации были введены новые маршруты или увеличена протяжённость существующих, перенесена часть остановок на более удобные для пассажиров места.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2023 году на маршрутах городского наземного транспорта пассажиры совершили более 6,6 млн бесплатных пересадок.