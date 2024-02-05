Пассажиры в Москве совершили более 6,6 млн бесплатных пересадок в 2023 году

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2023 году на маршрутах городского наземного транспорта пассажиры совершили более 6,6 млн бесплатных пересадок.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Оплатить первую поездку с помощью валидатора в автобусе, электробусе или трамвае. Сделать пересадку или снова воспользоваться тем же маршрутом в течение 90 минут. В таком случае при оплате на валидаторе деньги с «Тройки» не спишутся», — написал Собянин.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо привязать транспортную карту «Тройка» в личном кабинете приложения «Метро Москвы» или «Московский транспорт».

Ранее сообщалось, что в Московской области совершили более 66,7 млн поездок по карте «Тройка» за последние три года.