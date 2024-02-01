В Подмосковье совершили 67 млн поездок по карте «Тройка» за три года

В Московской области совершили более 66,7 млн поездок по карте «Тройка» за последние три года.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Картой можно расплачиваться на всех маршрутах городского транспорта в регионе. После каждой десятой поездки предусмотрена скидка.

Как заявил глава ведомства Алексей Гержик, за три года пассажиры сэкономили более 140,5 млн рублей.

Ранее, как сообщало «Утро.ру», участок автотрассы от станции метро «Коммунарка» до улицы Поляны в Москве готов более чем наполовину. Это часть строящейся трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Его открытие запланировано на 2026 год.