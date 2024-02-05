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Суд арестовал обвиняемого в убийстве водителя скорой помощи в Домодедове

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Суд арестовал обвиняемого в убийстве водителя скорой помощи в подмосковном Домодедове.
Суд арестовал обвиняемого в убийстве водителя скорой помощи в Домодедове
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК России.

«Арестован 56-летний местный житель. Ему предъявлено обвинение в убийстве 33-летнего водителя скорой помощи», — говорится в сообщении.

Мужчина признал свою вину.

Ранее Астраханский областной суд вынес приговор местному жителю по делу о похищении двух человек в 2002 году, а также по делу об убийстве одного из них. Его приговорили к 18 годам колонии строгого режима.

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