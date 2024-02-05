Шойгу и Собянин проверили работу пункта отбора на службу по контракту

Глава Минобороны России Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин проверили работу московского пункта отбора на службу в Вооружённые силы России по контракту.

Об этом информирует Министерство обороны России.

Шойгу было доложено, что в 2023 году более 20 тыс. кандидатов заключили контракт на прохождение службы в московском пункте отбора.

Также министру и мэру рассказали о порядке прохождения проверочных мероприятий и медицинских исследований кандидатами на военную службу по контракту.

Ранее сообщалось, что более 1,5 тыс. человек ежедневно подают заявления о приёме на службу в российские вооружённые силы.