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Шойгу и Собянин проверили работу пункта отбора на службу по контракту

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин проверили работу московского пункта отбора на службу в Вооружённые силы России по контракту.
Шойгу и Собянин проверили работу пункта отбора на службу по контракту
  • РИА Новости

Об этом информирует Министерство обороны России.

Шойгу было доложено, что в 2023 году более 20 тыс. кандидатов заключили контракт на прохождение службы в московском пункте отбора.

Также министру и мэру рассказали о порядке прохождения проверочных мероприятий и медицинских исследований кандидатами на военную службу по контракту.

Ранее сообщалось, что более 1,5 тыс. человек ежедневно подают заявления о приёме на службу в российские вооружённые силы.

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