Шойгу и Собянин проверили работу пункта отбора на службу по контракту
- РИА Новости
Об этом информирует Министерство обороны России.
Шойгу было доложено, что в 2023 году более 20 тыс. кандидатов заключили контракт на прохождение службы в московском пункте отбора.
Также министру и мэру рассказали о порядке прохождения проверочных мероприятий и медицинских исследований кандидатами на военную службу по контракту.
Ранее сообщалось, что более 1,5 тыс. человек ежедневно подают заявления о приёме на службу в российские вооружённые силы.