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Минобороны: более 1,5 тысячи россиян ежедневно подают заявления о службе в ВС

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Более 1,5 тыс. человек ежедневно подают заявления о приёме на службу в российские вооружённые силы.
Минобороны: более 1,5 тысячи россиян ежедневно подают заявления о службе в ВС
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В прошлом году в российскую армию было набрано 490 тыс. военнослужащих по контракту и добровольцев.

Отмечается, что всего за два последних года более 650 тыс. военных получили боевой опыт в ходе СВО.

В конце декабря зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что на службу в Вооружённые силы России по контракту за год приняли полмиллиона человек. 

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что свыше 4 тыс. российских студентов специально взяли академический отпуск, чтобы отправиться выполнять боевые задачи в зону СВО.

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