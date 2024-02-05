Путин наградил космонавта Артемьева орденом Гагарина

Президент России Владимир Путин наградил инструктора-космонавта-испытателя Олега Артемьева орденом Гагарина.

«За большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полёта на Международной космической станции, наградить орденом Гагарина Артемьева Олега», — говорится в тексте указа главы государства.

В сентябре 2023 года исполняющая обязанности замглавы администрации Ижевска (Удмуртия) по социальной политике Наталья Гвоздкова рассказала, что ученики школы №27 встретились с Героем России космонавтом Олегом Артемьевым.