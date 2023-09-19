Космонавт Артемьев провёл встречу с учащимися ижевской школы

Исполняющая обязанности замглавы администрации Ижевска (Удмуртия) по социальной политике Наталья Гвоздкова рассказала, что ученики школы №27 встретились с Героем России космонавтом Олегом Артемьевым.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на страницу Гвоздковой в соцсети «ВКонтакте».

Космонавт, проведший в космосе 560 суток, рассказал школьникам о жизни экипажа на Международной космической станции, проводимых в космосе исследованиях и реабилитации после полётов.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в калининградской школе №57 открыли инновационный технопарк «Кванториум», оснащённый высокотехнологичной материально-технической базой.