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Продажи новых автомобилей выросли в России на 77% в январе 2024 года

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В России в январе 2024 года продажи новых автомобилей выросли на 77% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.
Продажи новых автомобилей выросли в России на 77% в январе 2024 года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что за это время было реализовано 80,2 тыс. новых легковых автомобилей.

В десятке лидеров оказались следующие марки: Lada (22,3 тыс.), Haval (9,6 тыс.), Geely (9 тыс.), Chery (8,8 тыс.), Changan (4,9 тыс.), а также Exeed, Omoda, Lixiang, Tank и Kia.

Самыми популярными отечественными моделями стали Lada Granta и Vesta. Лучшие результаты продаж среди иномарок показал кроссовер Haval Jolion.

Ранее сообщалось, что россияне купили рекордные для отечественного рынка 2184 подержанных премиальных автомобиля в 2023 году.

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