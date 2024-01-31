Россияне купили 2184 подержанных премиальных автомобиля в 2023 году

Россияне купили рекордные для отечественного рынка 2184 подержанных премиальных автомобиля в 2023 году.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на агентство «Автостат».

Наибольшей популярностью пользовался Bentley. Эту марку приобрели 965 раз, что составило 44% от общего объёма продаж.

Далее в списке идут Maserati (425 единиц), Rolls-Royce (398 единиц), Lamborghini (212 единиц), Ferrari (133 единицы) и Aston Martin (51 единица).

Среди моделей в лидерах оказались Bentley Continental GT (503 единицы, 23% от общего объёма), Maserati Levante (214 единиц), Bentley Bentayga (191 единица), Bentley Continental Flying Spur (187 единиц) и Lamborghini Urus (141 единица).

Ранее сообщалось, что доля подержанных китайских автомобилей в России достигла 5,1%.