RT в Telegram
Подпишись

Воробьёв объяснил, какую роль сыграла НСДИ во время сбоя в доменной зоне .RU

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьёв объяснил в беседе с RT, помог ли закон о суверенном интернете быстрее решить проблему со сбоем в доменной зоне .RU.
Воробьёв объяснил, какую роль сыграла НСДИ во время сбоя в доменной зоне .RU
  • Gettyimages.ru

«Как известно, в рамках исполнения этого закона был создан резервный механизм DNS — Национальная система доменных имён (НСДИ). Её задача — обеспечить бесперебойную работу Рунета в случае каких-либо сбоев, и она с ней справилась: пользователи операторов связи, подключённых к НСДИ, практически ничего не заметили во время сбоя», — пояснил специалист.

Ранее Воробьёв рассказал в беседе с RT, как был устранён сбой в доменной зоне .RU.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить