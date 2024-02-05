Воробьёв объяснил, какую роль сыграла НСДИ во время сбоя в доменной зоне .RU
- Gettyimages.ru
«Как известно, в рамках исполнения этого закона был создан резервный механизм DNS — Национальная система доменных имён (НСДИ). Её задача — обеспечить бесперебойную работу Рунета в случае каких-либо сбоев, и она с ней справилась: пользователи операторов связи, подключённых к НСДИ, практически ничего не заметили во время сбоя», — пояснил специалист.
Ранее Воробьёв рассказал в беседе с RT, как был устранён сбой в доменной зоне .RU.