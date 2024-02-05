Больницы Подмосковья получили 63 аппарата для помощи новорождённым в 2023 году

Стационары Московской области оснастили новым неонатологическим оборудованием в 2023 году. Всего медучреждения получили 63 аппарата для оказания помощи новорождённым.

Это инкубаторы, реанимационные системы, аппараты ИВЛ и другая техника, информирует телеканал «360».

Первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова рассказала, что на эти цели направили почти 144 млн рублей.

Технику получили 12 организаций. Среди них перинатальные центры Наро-Фоминска и Видного, Центр охраны материнства и детства и др.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в больницах Московской области запустили проект по информированию родственников о состоянии пациентов.